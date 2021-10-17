Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Dilmaç idaresindeki 05 LR 953 plakalı otomobil, Muhammet Ali Seyhan yönetimindeki 55 BJ 9875 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emir Dilmaç yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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