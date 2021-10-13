Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Barış idaresindeki 50 ABZ 261 plakalı otomobil Ömer Faruk Terzioğlu yönetimindeki 38 AAV 572 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Kazım Barış ile Rabia Barış, Sinem Sert ve Sıla Sert yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN