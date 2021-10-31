Samsun'da "Uluslararası Köpek Irkları Yarışması" yapıldı - Son Dakika

Samsun'da "Uluslararası Köpek Irkları Yarışması" düzenlendi.

Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) tarafından Batı Park'ta düzenlenen yarışmada, köpekler ırk, yürüyüş, duruş ve bakım özellikleri bakımından değerlendirildi.

Federasyon Başkanı Boran Aydın, AA muhabirine, yarışmaya 4 grupta 250 köpeğin katıldığını söyledi.

Amaçlarının hem hayvanseverleri buluşturmak hem de insanlara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu ifade eden Aydın, yarışmayla köpek ırklarının özelliklerinin bilinmesini hedeflediklerini belirtti.

Aydın, "Yarışmaya 35 farklı ırktan köpek katıldı. Yarışmaya katılan köpeklerin ırk özelliklerini taşıması, duruşu, yürüyüşü, bakımlı olmasını değerlendiriyoruz. Bundan sonra da bu tür yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, UKIFED ile üniversite iş birliğinde " Karadeniz'e Has Köpek Irklarının Bilinmesi ve Yaygınlaştırılması" yönünde ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi.