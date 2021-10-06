Samsun'da uygulamadan kaçan aracın çarptığı polis memuru yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde sürücüsü uygulamadan kaçan aracın çarptığı polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Ordu kara yolunda gece saatlerinde gerçekleştirdiği uygulamada, H.Ş'nin kullandığı 55 ABC 386 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

Dubaların arasından manevra yaparak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı panelvan, görevli polis memuru Mustafa Saldoğan'a (23) çarparak uzaklaştı.

Terme Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Saldoğan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada sürücüyü saklandığı otelde gözaltına aldı.