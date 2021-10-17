Samsun'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı B.K. isimli şahsı İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakaladı. Ekipler, B.K'nın üzerinde 5,79 gram sentetik kannabinoid evinde yaptığı aramada ise 4 paket halinde 13,21 gram esrar maddesi, 0,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 2 adet filtre cihazı ele geçirdi. Uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyallerinde ele geçirildiği operasyonda B.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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