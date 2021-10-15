Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede

- Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

- Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şahıstan 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi. Yapılan aramalarda ise 320 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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