Vali Dağlı ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Akif" filmini izledi - Son Dakika

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesinin beyazperdeye taşındığı "Akif" filmini izledi.

Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen "Akif" filmini izleyen Dağlı, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi başarılı bulduğunu ifade ederek, "Duygu yüklü ve bilgilendirici tarihi değerlerimize uygun bir film izledik. Gerçekten çok etkileyiciydi. Tüm Samsun halkımızı filmi izlemeye davet ediyorum. Öğrencilerimizin tamamının bu filmi izlemesini sağlayacağız." dedi.

Vali Dağlı, tüm öğrencilerin filmi izlemesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir program yaptığını da sözlerine ekledi.