Üye Girişi
Son dakika haberleri! Vali Dağlı: "Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Dağlı: "Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek"

11.10.2021 15:32
Son dakika haberleri! Vali Dağlı:

Son dakika haberine göre Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'dan çalışmaları hakkında brifing alan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm ilçelerde asayiş ve güvenlik için 7/24 kesintisiz sürdürülen faaliyetler ve genel durum hakkında bilgi aldı.

3,5 milyon GBT kontrolü

Halkın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması ve suç/suçlularla etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılının ilk 9 ayı (01 Ocak-30 Eylül 2021) içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda toplam 3 milyon 542 bin 892 şahsın GBT kontrolünün yapıldığını belirten Vali Dağlı, "Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 6 bin 308 aranan şahıs yakalanmış, 368 adet ruhsatsız tabanca, 128 adet av tüfeği, 130 adet kuru sıkı tabanca, 6 bin 793 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 bin 597adet kesici delici alet, 22 kg 68,84 gr esrar, 15 kg 886,31 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 156 bin 293 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), 52 bin 274 adet emtia, 6 bin 302 adet ecstasy hap, 4 kg 574,03 gr metamfetamin, 1 kg 211 gr skunk, 2 bin 827 kök kenevir, 8 milyon 810 bin 360 dal makaron, 85 kilo 700 gr tütün, 356 kilo 2 gr kaçak nargile tütünü, 414 adet kaçak cep telefonu, 42 adet kaçak araç motoru, 838 litre içki, 2 bin 298 adet içki aroması, 351 lt etil alkol, 454 adet tarihi eser ile 40 adet 100 ABD doları ele geçirilmiş, ayrıca 78 bin 366 iş yeri kontrol edilerek, 642 iş yerine cezai işlem uygulanmıştır" bilgilerini verdi.

Hırsızlık ve diğer suçlarda düşüş

Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde otodan hırsızlık olaylarında yüzde 26,4'lük, evden hırsızlık olaylarında yüzde 9'luk, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında yüzde 14,4'lük, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 7,7'lik bir azalma meydana gelirken, kasten yaralama suçlarında 0,2'lik bir artış yaşandığını kaydeden Vali Dağlı, "Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 1 milyon 58 bin 39 araç kontrol edilmiş olup 1880 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak 11 bin 628 araç trafikten men edilmiştir" diye konuştu.

688 kişiye trafik eğitimi

Ayrıca, yapılan eğitim faaliyetleri kapsamın da araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 688 kişiye trafik eğitimi verildiğini belirterek, okullarda kullanılacak olması yönüyle ilk olma özelliğine sahip, seyyar trafik halısı parkurlarıyla geleceğin bilinçli yaya ve şoförlerini yetiştirmek için yürütülen uygulamalı trafik eğitimini oldukça önemsediklerini dile getiren Vali Dağlı, her yıl binlerce canını trafik canavarına kurban veren ülkenin en önemli sorunlarından birisinin de trafik güvenliği olduğunu ve trafikte tek bir can kaybına dahi tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

"Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek"

Vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gerekli hassasiyetin en üst seviyede gösterilmesi ve özellikle şehir içi trafikte daha görünür olunarak, ulaşımın hızlı ve akıcı bir şekilde sağlanması talimatı veren Samsun Valisi Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, özverili gayretlerinden dolayı tüm emniyet personelini tebrik etti. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Vali Dağlı: Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek
Son dakika haberleri! Vali Dağlı: Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek
Son dakika haberleri! Vali Dağlı: Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek
Son dakika haberleri! Vali Dağlı: Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek
Son dakika haberleri! Vali Dağlı: Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek

Trafik Denetleme, Zülkif Dağlı, Ömer Urhal, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Vali Dağlı: 'Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 15:37 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi 15:36 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti 15:09 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi 14:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
15:35 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi gün geçtikçe büyüyor         
15:39
İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış olarak bulundu         
15:36
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021         
15:17
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi         
15:06
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün         
14:31
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek         
14:22
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Vali Dağlı: "Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement