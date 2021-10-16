Üye Girişi
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

16.10.2021 09:34

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi halatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

SAMSUN - Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi halatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden VİB Turizme ait, Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı Mercedes Benz Travego marka yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar, halat yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada 1 kadın olay yerinde, 1 kadın ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 3 ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen 2 kadının kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Osman Özsoy, İstanbul, Trabzon, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi 10:10 Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti 10:01 Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? 09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti 09:14 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm 08:53 Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Böyle baba olmaz olsun! 23:56 Böyle baba olmaz olsun! "Şeytan çıkaracağım" deyip oğlunu günlerce döverek öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:01 Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti
10:00 Gizlice evine girdiği çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı
09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı
09:56 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, yaşadıkları herkese umut oldu
09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi
09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?
09:42 Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı
09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
09:13 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti
08:54 Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı         
10:14
Gizlice evine girdiği çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı Gizlice evine girdiği çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı         
10:01
Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı         
09:59
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme         
21:03
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 10:19:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement