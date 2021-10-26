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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

26.10.2021 16:00
Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çakallı İlkokulu 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim programı düzenlendi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, okul servis araçlarında seyir halindeyken uyulacak kurallar ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Ladik Ziraat Odasından sürü sahiplerine aşı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yaylada doğan ve çeşitli hayvan hastalıklarına karşı aşısı yapılmamış hayvanların koruyucu aşılarının yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, havaların soğumasıyla yaylalardaki vatandaşların meralara dönüş yolculuğuna başladıklarını söyledi.

Çeşitli hayvan hastalıklarına karşı yapılacak koruyucu açılamanın önemine dikkati çeken Demir, "Gerek Ladik ilçemizde gerekse Samsun'un kıyı ilçelerindeki sürüler yaz mevsiminin yaklaşması üzerine su ve otlak yönünden zengin Akdağ yaylalarımıza çıkarılıyor. Havalar soğumaya başlayınca da bulunduğu yerlerdeki meralara indiriliyor. Sürülerin yaylada bulunduğu süre içinde hayvanlar doğum yaptı. Haliyle bazı hayvanların hastalıklara karşı koruyucu aşıları yapılmamış olabilir. Dolayısıyla sürü sahipleri, aşısı yapılmamış hayvanları varsa en kısa zamanda koruyucu aşılarını tamamlatmalı." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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