Samsun'dan Pınar Gültekin'in ailesine 15 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı forma - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Muğla'da geçen yıl öldürülen Pınar Gültekin'in ailesine, 15 dilde "Kadına şiddete hayır." yazan Samsunspor forması gönderdi.

Togar, Samsunspor'un farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladığı formayı, şiddete maruz kalan kadınların ailelerine hediye etti.

Hasan Togar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyken öldürülen ve cesedi ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'in ailesine de forma ve mektup gönderdi.

Mektubunda, bir kadının acısının tüm toplumun acısı olduğunu belirten Togar, "Unutmayalım ki kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz ve çocuklarımızdır. Fani alemdeki en değerli varlıklarımız sevdiklerimizdir." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddete hayır." temalı Samsunspor formasını, kadına şiddeti en ağır şekilde yaşayanlara ulaştırarak acılarını paylaşmayı hedeflediklerini belirten Togar, mektubunda şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya böyle acıların bir daha yaşanmaması için sessimizi duyurup farkındalık oluşturmayı istiyoruz. Kadına şiddetin her geçen gün utanç verici bir hal aldığı, son yıllarda bir abla, bir eş ve bir kardeş olmanın yanında dünyanın en yüce görevi olan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadisinde açıkça belirtilen annelik gibi tarifsiz manevi görevi üstlenen ve hayatımıza yön veren tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Şehrimizin markası, gururumuz olan, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz Samsunspor'umuzun bu yıl çıkartmış olduğu dünyanın en ağır forması olan 15 farklı dilde kadına şiddete hayır mesajını içeren bu formayı ve bu mesajı hep birlikte yaşayarak dünyaya 'Yeter artık.' diye haykırmak için sizlere ulaştırıyoruz. Rabb'im bir daha bizlere ve tüm insanlara böyle acılar yaşatmasın. 3 kız babası olarak acılarınızı paylaşıyor, her zaman yanınızda olduğumu canıgönülden bilmenizi istiyorum."

Kızları Pınar'ın isminin yazılı olduğu formayı teslim alan Sıddık ve Şefika Gültekin çifti, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalışan Togar ve Samsunspor'a teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda köyüne giderek kızlarının mezarını ziyaret eden Gültekin çifti, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

"Öyle bir ceza verelim ki artık kimse kadın cinayeti işlemesin"

Baba Sıddık Gültekin, AA muhabirine, 16 Temmuz 2020'de kaybolduktan 5 gün sonra, vahşice öldürülen kızının cenazesine ulaştıklarını söyledi.

Bunun hunharca ve planlanmış bir cinayet olduğunu belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Başta hep söyledik ve iddialarımızı dile getirdik. Yargıtay bizi haklı çıkardı. Şu anda ailesi, bütün ortakları ve eski eşi sanık sandalyesinde ifade veriyorlar. 8 kez oldu, ailece 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki Muğla'ya gidiyoruz. İfadeler bitti, sanıklar belli ve deliller ortada ama bir türlü karar verilemiyor. Çok mağdur olduk. Çok iftiralara maruz kaldık ve perişan durumdayız."

Gültekin, kadın cinayeti cezalarının yetersiz olduğunu savunarak, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kızını okuması için Muğla'ya gönderdiğini anlatan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıldır ne çektiğimizi Allah bilir. Kızımın mezarını ziyaret edebilmek için işimi gücümü İstanbul'da bırakıp Hizan'a yerleştim. Çocuklarım da işlerini terk etti. Her birimiz bir yerlere dağıldık, aile düzenimiz kalmadı. Söyleyecek laf bulamıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. Bir baba olarak bugüne kadar yaşanan bütün kadın cinayetlerini kınıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Öyle bir ceza verelim ki artık kimse kadın cinayeti işlemesin."

Anne Şefika Gültekin ise "Bir daha kadın cinayetleri yaşanmasın, kadınlar ölmesin. Biz bittik, başkası bitmesin. Bizi yönetenler bu cinayetleri durdursun. Artık ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz, acıdan dolayı konuşamıyoruz." dedi.