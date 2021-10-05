Samsun Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten jandarmaya teşekkür - Son Dakika

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Havza ilçesini ziyaretinde okullarda trafik eğitimi veren jandarma trafik timine teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timi tarafından Çayırözü İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile birlikte Çayırözü İlkokulunu ziyaret etti.

Eğitimi takip eden Yiğit, öğrencilerle ve Jandarma Trafik Timi personeli ile sohbet etti.

Jandarma ekibine, çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür eden Yiğit, "Bir süredir evlerinde kalan öğrencilerimizin trafik bilgilerinin tazelenmesi açısından önemli bir çalışma yapılmakta. Bu bağlamda Samsun İl Jandarma Komutanlığımıza, Havza İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve Jandarma Trafik Timi personelimize teşekkür ediyorum. İnşallah trafik eğitim çalışmalarımız jandarmamızın işbirliği ile devam edecek." dedi.