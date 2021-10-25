Samsun polisinin iz takipte "hassas burunlu" yardımcısı - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi emrinde bulunan koku molekülü iz takip köpeği "Stano", kayıp şahısların ve suçluların bulunmasında önemli rol oynuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitildikten sonra Samsun'da görevlendirilen 4 yaşındaki Alman kurdu "Stano", kentte 3 yıldır görev yapıyor.

Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Bürosu'nun "hassas burunlu" yardımcısı Stano, 2018 yılında görev yaptığı Zonguldak'ta kaybolan küçük yaştaki çocuğu kazara düştüğü falezlerde ölü buldu, Samsun'da ise yaklaşık bir ay önce ormanlık alanda kaybolan kadının sağ bulunmasını sağladı.

Stano, kayıp şahıslarının bulunmasının yanı sıra hırsızlık olayında şüphelinin gidebileceği yönü tayin etmek için de çalışmalara katılıyor.

Keskin burnunun yanı sıra emirlere itaatiyle Asayiş Şubesi'nin vazgeçilmezi olan Stano'ya tüm görevlerinde eğitmeni polis memuru Ahmet Küçüle, eşlik ediyor.

Küçüle, AA muhabirine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde görev yaptığını söyledi.

Stano ile Samsun ve çevre illerde görev yapmak üzere görevlendirildiklerini belirten Küçüle, "Köpeklerimizin çalışma mantığı, her insanın kişisel kokusu parmak izine benzediği için köpeğimizle kaybolan insanın kişisel kokusunu arayarak şahsa ulaşmak. Çalışmalarımızda önemli olan unsurlar, kaybolan şahsın, firarinin, suçlunun, yürüyerek bir yerden uzaklaşmasıdır. İkinci olarak da kayıp şahsın, firarinin ya da suçlunun elimizde mutlaka bir eşyası, nesnesi, herhangi bir onun kokusuna ait olan eşyanın olması gerekir." dedi.

Zaman konusunun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Küçüle, "Kaybın üzerinden yaklaşık 36 saat geçmemesi gerekiyor. Otuz altı saat ve üzeri durumlarda çevresel etmenler, nem, sıcaklık, rüzgar, yağmur, yaya ve araç trafiğinden dolayı ortamdaki koku kaybolabilmekte ve bizim çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir." diye konuştu.

Koku molekülü iz takip köpeğiyle genellikle çocuklar, yaşlılar, alzaymır hastaları, aklen malul kayıpların aranmasının öncelikleri olduğunu aktaran Küçüle, bu kişilerin bulunmasında zamanla yarıştıklarını sözlerine ekledi.