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SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER - Son Dakika

SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER

13.10.2021 10:26

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı güncel haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındaki Samsun'da aşısız genç hasta sayısında artış yaşanıyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı güncel haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındaki Samsun'da aşısız genç hasta sayısında artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, 'Yoğun bakımlarda aşılı genç hastamız yok fakat aşısız olan gençler var. Vakaların çoğu gençlerden oluşuyor. Aşısız gençler delta varyantından dolayı da hastalığı zor atlatıyor. 35 yaş altındakiler, aşı tereddüdü yaşıyor, bu tereddütleri gidererek aşı olsunlar' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı risk haritasında vaka yoğunluğu, önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer alan Samsun'da genç hasta sayısında artış yaşanıyor. Vaka artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Oruç, 'Aşı olmuş kişiler, 'Aşımı oldum, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeyeceğim' gibi yanlış bir algıdalar. Bu algıyı düzeltmemiz lazım. Her ne kadar aşı olsak da tedbirlere devam etmeliyiz çünkü aşı, hastalığı kapmamızı minimal hale getiriyor ama tedbiri almazsak hastalığı kapabiliriz. O nedenle tedbirlere dikkat etmeliyiz, aşı kalkanımız olacak ama tedbirlere de uymaya devam edeceğiz çünkü çevremizde kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar var. Onları etkilememek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Karadeniz'in kavşak noktası olan Samsun'da vaka artışında ciddi manada bir hareketlilik var, bu hareketliliğin azalması ve tedbirlerimizi alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüz kış ve havalar soğumaya başladı artık kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceğiz. Tedbirlere riayet etmezsek kış ayına daha yoğun vakayla girmek zorunda kalacağız? dedi.

'53 BİN KİŞİ TAM AŞILI DEĞİL'

Kentte genç yaş aşılama oranının düşük olduğunu belirten Oruç, '35 yaş altı aşılamada daha istenilen düzeye gelemedik. Lütfen zamanınız geldiyse aşılarını olun çünkü okullarımız ve üniversiteler açıldı, ciddi manada bir hareketlilik var. Aşımızı olursak ve tedbirlere de riayet edersek ne okullarımız ne de iş yerlerimiz bir daha kapanır. Samsun'da bu son hafta yaşanan hareketliliği, okulların açılmasıyla birlikte yazın sonunun gelmesine, dışarıda olan hareketliliğe, maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbirlere uyulmamasına ve gençlerimizin aşı oranının düşük olmasına bağlıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız yüzde 91 aşılanma oranına sahip fakat birinci dozu yaptırıp, ikinci dozu yaptırmayan 16 bin kişi var, ikinci dozu yaptırıp üzerine hatırlatma dozunu yaptırmayan 37 bin kişi var. Yani yaklaşık 53 bin kişinin tam aşılı hale gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm bu nedenler Samsun'da vaka artışına neden oldu. Bizler tedbirlere riayet edeceğiz, aşılama oranını her geçen gün artıracağız. Tek istediğimiz özellikle mevsimsel geçiş döneminde aşılanma zamanı gelen herkesin aşısını yaptırmasıdır' diye konuştu.

'AŞISIZ 27 VE 31 YAŞLARINDAKİ HASTALARIMIZI KAYBETTİK'

Geçen süreçte vaka artışının hastaneye yatış oranlarını çok fazla artırmadığını belirten Oruç, 'Ama geldiğimiz bu noktada vakalarımız biraz daha arttıkça hastaneye yatış oranlarımız da yavaş yavaş artmaya başladı, vefatlarımız artmaya başladı, yoğun bakımda yatan hasta sayımız artmaya başladı. Aşısız olan 2 gencimizi geçtiğimiz gün kaybettik, biri 27 biri 31 yaşındaydı. Yatan hasta profiline baktığımızda aşılı olan genç hastamız, neredeyse hiç yoğun bakımlarda yok fakat aşısız olan genç hastalarımız yoğun bakımda var. Vakaların çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Aşısız gençler delta varyantından dolayı da hastalığı zor atlatıyor. Samsun'da 35 yaşın altındakiler aşı konusunda tereddüt yaşıyor, bu tereddütleri gidersinler ve hemen aşılarını olsunlar, kış dönemini daha rahat atlatalım' dedi.

SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER
SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER
SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER
SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: VAKALARIN ÇOĞU GENÇLER - Son Dakika
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