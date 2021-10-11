Başkan Demir: TEKNOFEST büyük fırsat - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gelecek yıl Samsun'da yapılacak TEKNOFEST ile ilgili açıklama yaptı. Belediye Meclisinin Ekim ayı açılış toplantısında konuşan Başkan Demir, "20'den fazla şehrin müracaat etmesine rağmen ilgili kurumların aldığı karar gereği, TEKNOFEST Karadeniz 2022, merkezi Samsun olmak üzere bölge illerimizde yapılacak. Festivalin Samsun'da yapılmasına katkı veren Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaasalan' a, milletvekillerimize, valimize, rektörlerimize, tüm taraflara ve TEKNOFEST' e dereceye giren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Festivalle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok güzel tanıtım yapacaklarını anlatan Başkan Demir, "En büyük görev de meclisimize düşecek. İlçelerimizi de kapsayacak şekilde inşallah bir organizasyon şeması ve detayı çıkartacağız. 2022 TEKNOFEST' i çok daha fonksiyonel şekilde bilgi ve teknolojinin onun da dışına taşacak her alandaki kültür etkinlikleriyle çeşitlendireceğiz. 17 ilçemizi de işin içine dahil olma noktasında fırsat yakalamış olacağız. Meclisimiz üzerine düşen görevi inşallah fazlasıyla yerine getirecektir. Bu organizasyonla birlikte Samsun'un bütün potansiyellerini, özelliklerini, organizasyon ve organizatörlük kabiliyetini tanıtmış olacağız. Bu süreçte şehrimizin tanıtımı için fırsat olacaktır" diye konuştu.

TEKNOFEST'E YETİŞECEKLER

TEKNOFEST'le ilgili hazırlıklara başladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Festivale uygun projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bunları da festivale kadar tamamlanış olacağız. Bunlardan en önemlisi akıllı şehir uygulamalarıdır. Çünkü festivale yaklaşık 2 milyon civarında ziyaretçi almamız muhtemel. Onların ulaşımına katkı sağlama noktasında akıllı şehir uygulamalarını tamamlama gayretinde olacağız. Bunun yanında elektrikli otobüsleri devreye alacağız. Otobüslerimizi 19 Mayıs ilçemize kadar uzatma gereği duyacağız. Bilim merkezimizi de festival açılışına yetiştireceğiz. Sanayi bakanımızla konuyu bir kez daha değerlendirdik. Şuan hızlı şekilde inşaatını tamamlayıp sadece içindeki donanım ve tefrişat için bakanlığımızın 30 milyon civarında yatırımı olacak. Bilişim ve teknolojiyle ilgili birçok kalıcı yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu bir fırsattır" şeklinde konuştu. Festivali düzenleyen kuruluşlardan brifing alacaklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akabinde kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını ve kent ölçeğinde çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Başkan Demir, her kesimin katkılarıyla güzel bir festivale imza atacaklarını vurguladı.

BETON SANTRALLERİ ÜRETİME BAŞLADI

Meclisteki konuşmasında İlkadım, Bafra ve Çarşamba'daki beton santrallerinin üretime başladığına da değinen Başkan Demir şunları söyledi:

"Mikserler aktif çalışıyor. Bir günde 160 metre beton yol döküyoruz. Ekiplerimizle birlikte kalitede çok ciddi artış var. İlerleyen zamanlarda piyasaya beton da satmayı planlıyoruz. Bunun yanında Saathane Meydanı'nda yıkmamız gereken mavi bir bina var. Yıkım ihalesi yaptık. Yıkılacak. Neden yıkıyorsunuz denilebilir. Ama şehre negatif maliyeti çok yüksek. Bugün yapmamız gereken ne varsa yapmak zorundayız. Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma yapıyoruz. Negatif enerjinin önünü açmamamız lazım. Sürekli pozitif olmalıyız. Bugün çözmek zorunda olduğumuz sorunları çözmezsek ne zaman çözeceğiz. Zor olanı yarına erteleme lüksümüz olamaz. Şehrimizin geleceğini, insanlarımızın ufkunu görüyor, gece gündüz çalışıp yeniden imar etmeye çalışıyoruz. "