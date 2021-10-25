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Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül - Son Dakika

Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül

25.10.2021 21:37

Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül TEKNOFEST'ten dereceyle dönen Samsun Üniversitesi öğrencileri ödüllendirildi Vali Dağlı: "TEKNOFEST 2022'de Samsun olarak biz de yüksek irtifaya oturacağız" Dünyanın en büyük Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali'nden birden çok ödülle dönen Samsun...

Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül

TEKNOFEST'ten dereceyle dönen Samsun Üniversitesi öğrencileri ödüllendirildi

Vali Dağlı:

"TEKNOFEST 2022'de Samsun olarak biz de yüksek irtifaya oturacağız"

SAMSUN - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali'nden birden çok ödülle dönen Samsun Üniversitesi öğrencileri, Samsun protokolü tarafından da ödüllendirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "TEKNOFEST 2022'de Samsun olarak biz de yüksek irtifaya oturacağız" dedi.

TEKNOFEST'te başarı kazanan Samsun Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Programda 2022 yılında ev sahibi il olacak Samsun'un gelecek yılki festivalle ilgili ipuçları da verildi. Festivalin kültürel ve sosyal etkinliklerle de donatılacağı, şehrin 2 milyon turist hedefi için çalışacağı belirtildi. Program ilk olarak Vali Dağlı ve beraberindekilerin TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'araç verimliliği'nde yarışma 2.'si ve kurul özel ödülüne layık görülen SAMÜELAR takımının yaptığı elektrikli aracı incelemeleriyle başladı.

"TEKNOFEST 2022'de Samsun'un adını daha yükseklere çıkarmak istiyoruz"

Salonda devam eden törende konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "TEKNOFEST 2022 Samsun'da yapılacak. Samsun'u seçmelerinden dolayı ben T3 Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Milli Mücadele kenti olan Samsun bunu fazlasıyla hak ediyordu. Bunu hep birlikte başaracağız. TEKNOFEST 2022 Samsun'a geldiyse bunda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin ve daha sonra buna eklenen Mühendislik Fakültesi'nin öğrencileri ile öğretim üyelerinin büyük emeği var. Ben inanıyorum ki bu fakülte olmasaydı, bunları üreten öğrenci kardeşlerimiz olmasaydı, onlara rehberlik eden öğretim üyeleri olmasaydı bu TEKNOFEST'in 2020 yılında olması biraz zordu. Geçen YÖK Başkan Vekilimiz gelmişti. Burayı ziyaret ettiğinde buranın mutlaka tamamına erdirilmesi gerektiğini, bu kampüs için söylemişti. Gerçekten havacılık için Türkiye'nin en elverişli kampüslerinin başında geliyor. Türkiye'nin yarınları için, tam bağımsız Türkiye için ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamamız için burayı inşallah inşa edeceğiz. Çok daha kaliteli öğrencileri burada yetiştirmek üzere ülkemizin bu tam bağımsızlık serüvenine bizler de elimizden gelen katkıyı burada yapmaya çalışacağız. 3 yıllık bir üniversiteyiz. İnançla bir işe çıkmak o işi başarmanın yarısıdır. Dolayısıyla diğer yarısını da çok çalışarak hep birlikte elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu yıl 12 takımımız finallerde yarışmıştı. Seneye 25 olur diye ümit ediyorum. TEKNOFEST 2022'de Samsun'un adını daha yükseklere çıkarmak istiyoruz" dedi.

"2 milyonun üzerinde insanın katılımını sağlamanın gayretinde olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST 2022'de çok iyi bir planlama yapacaklarını belirterek, "Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST harika geçti. Korona virüse yakalanmam dolayısıyla katılamadım. Ekranlardan takip edebildim. Şimdi inşallah Samsun'da bunu icra ederken heyecanını, gururunu birlikte yaşayacağız. Bu programın yanında biz de tabii ki kültür ve sosyal etkinlikler düzenleyerek cazibeyi artıracağız. İnşallah o süreç içerisinde 2 milyonun üzerinde insanın katılımını sağlamanın gayretinde olacağız" diye konuştu.

"Başarı disiplinden geçer"

Öğrencilere seslenen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Gençler, düşünmek, hayal etmek, üretmek ve hayallerine ulaşmak için çalışmalı. Hepimiz düşünmek, çalışmak ve üretmek zorundayız. Bunu yaptığımızda mutlaka hayal ettiğimiz yerlere geliriz. Ancak başarı disiplinden geçer. Ekip çalışmasından geçer" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, "TEKNOFEST 2022'nin ilimizde düzenlemesi kararının alınmasından dolayı Samsun olarak biz de yüksek irtifaya oturacağız. Bunu 2022 yılında en güzel şekilde organize etmek suretiyle inşallah Samsun'umuzu olması gereken yere hep birlikte getireceğiz. T3 Vakfı zaten 3 haftadır çalışmalarına başladı. Biz de burada yerelde Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediyelerimizle, rektör hocalarımızla neler yapabiliriz diye pratiğini yapmaya başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren ağırlıklı bir çalışmayla nelerin yapılacağı ortaya koyulmak suretiyle bu duyurulmuş olacak. TEKNOFEST 2022 tam anlamıyla çok hızlı bir sürece girmiş olacak. Biz 10 yıl önce İHA'larla yola çıktık. Ardından SİHA dediğimiz, onun ardından daha büyük neredeyse bir savaş uçağı büyüklüğüne yaklaşan TİHA'larımız gündeme geldi. Tüm Samsun olarak anlımızın akıyla Samsun'umuzda bunu düzenlemek ve güzel bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle inşallah bizde önemli bir görevi hep birlikte yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST'e katılan öğrencilere ve öğretim görevlilerine Vali Dağlı ve beraberindekiler tarafından ödülleri verildi. Ödül törenine ayrıca 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve öğrenciler katıldı.

Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül
Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül
Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül
Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül

Zülkif Dağlı, Havacılık, Samsun, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül - Son Dakika


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