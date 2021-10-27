Samsun Üniversitesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı verildi - Son Dakika

Samsun Üniversitesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Meryem Dilek Karakurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Figen Yüksel Çavuşoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Aynur Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Aslan, sigara bağımlılığının diğer bağımlılıkların da başlangıcı olabileceğini vurguladı.

"Bir kereden bir şey olmaz" düşüncesinin bağımlılıklara yol açtığına işaret eden Aslan, "Böyle başlayan süreç sizinle her anlamda birlikte devam ediyor ve hayatınızda olumsuz izler bırakıyor. Halkla ilişkiler açısından pazarlama stratejisi olarak kadınların sigara içerek özgürleşeceği mesajı ve alt metni topluma aşılanmıştır. Bu durumdan etkilenen bir çok insan sigaraya başlamıştır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu da madde kullanımında kişinin kendini mutlu hissetmesinin bağımlılığı artırdığının altını çizerek, "Birey psikolojik olarak kendisini madde kullandığında daha mutlu hissederek bağımlılığını pekiştiriyor. Ayrıca bireyler madde kullanımını diğer bazı madde ya da besinlerle birlikte tüketme şartını kabullendikten sonra o besini her tükettiğinde bağımlı olduğu maddeyi de kullanmayı alışkanlık haline getirir. Sigara kahve ilişkisi buna örnek olarak verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karakurt ise bağımlılığın çoğu zaman "Bir kereden bir şey olmaz" diye başladığını ancak bunun bağımlılığın ilk adımı olarak nitelendirebileceğini anlatarak, bu yüzden daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.