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Samsung, yeni arayüzü ile Galaxy Z Serisi kullanıcılarına özel deneyimler sunuyor - Son Dakika

Samsung, yeni arayüzü ile Galaxy Z Serisi kullanıcılarına özel deneyimler sunuyor

06.10.2021 13:09
Samsung, yeni arayüzü ile Galaxy Z Serisi kullanıcılarına özel deneyimler sunuyor, System.String[]

Samsung Electronics'in katlanabilir??????? akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, sahip oldukları One UI 3.1.1 arayüzü ile yeni deneyimler sunuyor.

Samsung Electronics'in katlanabilir??????? akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, sahip oldukları One UI 3.1.1 arayüzü ile yeni deneyimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in en yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, katlanabilir cihazlar için bugüne kadar geliştirilen kullanımı en kolay kullanıcı arayüzü olan One UI 3.1.1'e sahip bulunuyor. Bu yeni kullanıcı arayüzü cihazların geniş ekranlarından ve kendine has tasarımlarından daha fazla faydalanılmasını sağlıyor. One UI 3.1.1, Galaxy Z Serisi'nin yeni modellerinin yanı sıra Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Flip modellerinde de kullanılabiliyor.

Açıklamaya göre, One UI 3.1.1 arayüzü, katlanabilir cihaz kullanıcılarına bazı avantajlar sunuyor. Bunlardan biri de sürükle ve böl özelliği. İnternetten alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırmak büyük bir kolaylık olarak öne çıkıyor. Sürükle ve Böl özelliği sayesinde kullanıcıların yeni bir sekme açmasına ve pencereler arasında geçiş yapmasına gerek kalmıyor. Bu özellik sayesinde incelenmek istenen sayfanın bağlantısı ekranın kenarına sürüklendiğinde eşzamanlı bir şekilde bu bağlantıdaki içerik yeni bir pencerede görüntüleniyor. Sürükle ve böl özelliği; Samsung Internet, Samsung Notes, Dosyalarım, Mesajlar, MS Office, OneNote, OneDrive gibi en sık kullanılan uygulamaların birçoğunda da çalıştırılabiliyor. Bu özelliği kullanmak için kullanıcının parmağını açmak istediği bağlantının üzerinde basılı tutup yeni bir pencere açmak için bağlantıyı ekranın kenarında dilediği noktaya sürüklemesi yeterli oluyor.

Çoklu aktif pencere ve doğal pencere değiştirme

Çoklu aktif pencere özelliği, üç adede kadar farklı uygulamayı tercih edilen düzende ekran üzerinde aynı anda kullanmaya olanak tanıyor. One UI 3.1.1 arayüzünde uygulama pencerelerinin her birinin yüksekliğini ve genişliğini kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun olarak ayarlayabiliyor. Yerleşik desteği olmayan uygulamalar için, "Ayarlar" menüsü altındaki "Gelişmiş Özellikler>Labs" alt menüsünden "Tüm uygulamalar için Çoklu Pencere'yi seçin" işleminin yapılması gerekiyor.

Doğal pencere değiştirme özelliği ise uygulamaların düzenini tercih edilen stilde ayarlanması için geçişleri daha duyarlı hale getiriyor. One UI 3.1.1 sayesinde taşımak istenen pencerenin üst kenarına basıldığında pencere açılarak uygulama istenen konuma sürüklenip bırakılabiliyor.

Katlanabilir bir akıllı telefonun benzersiz tasarımının sunduğu en iyi faydalardan biri, kullanıcılara bir uygulamayı görüntülerken hem dikey hem de yatay yönde sağladığı ayrıntılı deneyim. Bir uygulamanın yalnızca dikey modda kullanılabilmesi son derece can sıkıcı bir durum olabilir. Samsung, bunun farkındalığıyla, telefonu dikey konumdan yatay konuma her zamankinden daha sorunsuz bir biçimde geçirebilmek için One UI'nin en son yükseltmesinde buna yönelik bir geliştirme ekledi. Yeni "Tüm Uygulamaları Döndür" özelliği ile uygulamalar, dikey veya yatay en boy oranına uyacak şekilde, en uygun kullanıcı arayüzüne sorunsuz bir biçimde geçiş yapabiliyor. Özellik, "Labs" üzerinde açıldığında dikey konuma göre ayarlanmış uygulamalar dahi 90 derece döndürülebilir hale geliyor. Bu özelliği kullanmak için "Ayarlar" menüsü altındaki "Gelişmiş Özellikler>Labs>Uygulamaları Otomatik Döndür özelliğini açın" alt menüsünden "Uygulamanın Yönünü Koru" veya "Telefonun Yönüyle Eşleştir" olmak üzere iki seçenek arasında tercih yapılabiliyor.

Bölünmüş uygulama görünümü

Mesajlar ile birlikte kullanıldığında, bölünmüş uygulama görünümü özelliği, ekranın solunda mesaj listesi ve sağda seçilen konuşmayı göstererek tek seferde daha fazla bilgi görüntülemeyi sağlıyor. Tam ekran moduna geçmek için konuşmanın üst kısmında bulunan butona basmak gerekiyor. Yerleşik olarak Bölünmüş Uygulama Görünümü desteği olmayan uygulamalar için bu özellik "Labs" üzerinden etkinleştirilebiliyor. Örneğin, kullanıcılar bir mesajlaşma uygulamasında bu özelliği açarak sol tarafta kişi listesini ve sağ tarafta sohbet alanını görüntüleyebiliyor. Bu özelliği kullanmak için "Ayarlar" menüsü altındaki "Gelişmiş Özellikler>Labs>Bölünmüş Uygulama Görünümüne tıklayın > Bölünmüş Uygulama Görünümünü" alt menüsünden etkinleştirmek istenen uygulamalar seçilebiliyor.

Samsung, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Samsung, yeni arayüzü ile Galaxy Z Serisi kullanıcılarına özel deneyimler sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsung, yeni arayüzü ile Galaxy Z Serisi kullanıcılarına özel deneyimler sunuyor - Son Dakika
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