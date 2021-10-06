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Sanayi kenti Bursa'nın mesleki eğitimi vizyoner projelerle geliştirilecek - Son Dakika

Sanayi kenti Bursa'nın mesleki eğitimi vizyoner projelerle geliştirilecek

06.10.2021 11:11
Sanayi kenti Bursa'nın mesleki eğitimi vizyoner projelerle geliştirilecek, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'da, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan entegrasyon sistemi kapsamında sanayi ile eğitim kurumları arasında yürütülecek projeyle mesleki eğitimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'da, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan entegrasyon sistemi kapsamında sanayi ile eğitim kurumları arasında yürütülecek projeyle mesleki eğitimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Güçlü ve köklü mesleki ve teknik liseleriyle Bursa sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ulusal düzeyde 4 Ar-Ge merkezi de bulunuyor.

Mesleki eğitimde döner sermaye gelirlerinde üst sıralarda yer alan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitimin güçlendirilmesinin de ele alınacağı, 1-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şurası'na yeni bir projeyle gidecek.

Sanayinin mesleki eğitimdeki rolünün artırılmasına yönelik proje, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), büyük sanayi tesislerinde eğitim merkezleri açılarak çeşitli okullardan öğrencilerin bazı uygulamalı derslerini burada görmesine, iş yaşamına daha donanımlı hazırlanmalarına dayanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının ana politikaları arasında yer alan "eğitim, istihdam, üretim" ilişkisinin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sanayi şehri Bursa'nın mesleki eğitimini güçlendirmek istediklerini, bunun Türkiye için de önemli bir çalışma olduğunu belirten Gür, "Sektörle üreten bir mesleki eğitim ekosistemi kurmak için önemli çalışmalarımız olacak. Bundan sonra sanayicilerimizle özellikle 'eğitim, üretim, istihdam' çevriminin gerçekten enerjisini yükselterek, verimliliğini artırarak önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Önemli sanayicilerimizle mesleki eğitim açısından çalışıyoruz"

Gür, mesleki ve teknik eğitimin, iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan gücü yetiştirdiğini vurguladı.

Daha önceki görev yeri olan İstanbul'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Bakan Mahmut Özer'in vizyonuyla önemli çalışmalar başlatıp sonuçlandırdıklarını aktaran Gür, şöyle devam etti:

"Bursa'da yapılması gereken çalışmalar için harekete geçtik. Bir şeyler üretebilen ve bunları Türkiye'nin istifadesine sunabilen gençler yetiştirmek için önümüzdeki dönemde özellikle mesleki ve teknik eğitimde de teknoloji geliştiren nesiller yetiştirmek için önemli çalışmalara imza atacağız. Bursa ihracatta da çok önde olan bir şehir, bunun insan kaynağının sürekli alttan desteklenmesi özellikle güzel ülkemiz açısından da son derece önemli. Mesleki ve teknik eğitime erişimin daha fazla açılmasının Bursa sanayisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son dönemde mesleki ve teknik eğitim göstergelerinde çok belirgin bir artış var. İvmelenmemiz çok hızlı bir şekilde yukarı doğru devam ediyor."

Gür, destekleyecekleri projelerle mesleki eğitimin tercih edilmesi hedefine yönelik çalışacaklarını bildirdi.

Okulların bölgelerine göre sektörel olarak tercih edilmesini sağlayan projeler üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Gür, yakında bunu kamuoyuna ve sanayicilere açıklamayı planladıklarını dile getirdi.

Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirildiğini, mezunlarının lise diploması alma imkanına kavuştuğunu hatırlatan Gür, "Önemli sanayicilerimizle mesleki eğitim açısından çalışıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası, ihracatçı birliklerimiz, OSB'ler, iş adamları, sanayicilerimizle Bursa'daki bütün mesleki ve teknik eğitimi sektörel olarak entegrasyonu olan bir sistem yazıyoruz. 20. Milli Eğitim Şurası çalışmalarında Bursa'da entegrasyon sistemi olarak kamuoyuna açıklayacağımız sistemi, 26 bölge açısından gelişmişliklerine göre Türkiye entegrasyon sistemi olarak da hazırlıyoruz." diye konuştu.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Bursa, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi kenti Bursa'nın mesleki eğitimi vizyoner projelerle geliştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi kenti Bursa'nın mesleki eğitimi vizyoner projelerle geliştirilecek - Son Dakika
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