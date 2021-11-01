Üye Girişi
Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor - Son Dakika

Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor

01.11.2021 11:08
Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor

Samsun'da faaliyet gösteren Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin büyük bölümü, mezuniyetlerinin ardından işsiz kalmıyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin büyük bölümü, mezuniyetlerinin ardından işsiz kalmıyor.

Çarşamba Sanayi Sitesi'nin içindeki meslek lisesi statüsündeki merkezde 265 öğrenci, teoride öğrendikleri konuları, staj yaptıkları sanayide uygulama fırsatı yakalıyor.

En çok motor teknolojileri, güzellik ve saç bakımı, elektrik ve elektronik, mobilya dekorasyonu alanlarının tercih edildiği Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezinin öğrencileri, 4 yıl süren eğitimin ardından hem meslek lisesi diploması alıyor hem kalifiye elaman olarak işe başlıyor.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap, AA muhabirine, öğrencilerin bir gün merkezde derse katıldığını, beş gün de iş yerinde staj gördüklerini söyledi.

Öğrencilerin asgari ücretin yüzde 30'u kadar gelir elde ettiğini anlatan Calap, "Devlet, bu ücretin üçte ikisini karşılamaktadır. Mezunlarımız, iş yerlerinde kalifiye eleman olarak çalışmaktadır. Mesleki donanımları yeterli olduğundan kendi iş yerlerini de açabilmekteler." dedi.

"Sanayi ile okulumuz arasında güçlü bir bağ var"

Calap, merkezlerinde ustalık ve kalfalık sınavları da yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzdan mezun olanların yüzde 90'ı kendi iş yerinde ya da piyasada kalifiye eleman olarak çalışmaktadır. Akademik başarısı iyi olmayan öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmek için velilerle ve okulun rehberlik öğretmenleriyle iş birliği yapmaktayız. Sanayi ile okulumuz arasında güçlü bir bağ var. Okulda öğrenciler teorik eğitimler almakta, sanayide ise beceri eğitimlerini tamamlamakta. Bu ikisi bir arada olduğu zaman çocuklar mesleki eğitimlerini daha iyi tamamlamaktalar."

"Mesleğimi sevdiğim için bu okula geldim"

Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Bölümü 9. sınıf öğrencisi Ravza Atik ise ileride kendi güzellik merkezini açmak istediğini söyledi.

Kuaförlük mesleğini severek yaptığını vurgulayan Atik, "Hem staj görüp hem de diplomamı almak benim için daha avantajlı. Mesleğimi sevdiğim için bu okula geldim." diye konuştu.

Aşçılık bölümü 11. sınıf öğrencisi Bilal Bilgili de baba mesleğini sürdürmek isteğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lise okuyamadım çalışma şartlarından dolayı. Devletin sunmuş olduğu bu imkan çok hoşumuza gitti. Ustalık belgesi aldık. Mezun olduktan sonra üniversiteye girmeyi istiyorum. Baba mesleğini yürütmek istiyorum."

"Bir işim olsun diye bu okula girdim"

Motor teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencisi Furkan Kocabaş da akademik derslerde başarısız olması nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezini tercih ettiğini aktararak, "Bu nedenle okuldan ayrıldım. Bir işim olsun, diye bu okula girdim. Arabalarla uğraşıyoruz. İleride mesleğimi elime alırım, kendime dükkan açarak ekmeğimi kazanırım." ifadelerini kullandı.

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Mesleki Eğitim, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor 10:55 Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı 10:28 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor 10:20 Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim 09:59 Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:23 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
09:53 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi
Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:05
Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi         
10:57
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı         
10:15
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:56
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti         
09:25
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 11:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement