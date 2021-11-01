Sanayi sitesinin içindeki mesleki eğitim merkezi kalifiye eleman yetiştiriyor - Son Dakika

Samsun'da faaliyet gösteren Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin büyük bölümü, mezuniyetlerinin ardından işsiz kalmıyor.

Çarşamba Sanayi Sitesi'nin içindeki meslek lisesi statüsündeki merkezde 265 öğrenci, teoride öğrendikleri konuları, staj yaptıkları sanayide uygulama fırsatı yakalıyor.

En çok motor teknolojileri, güzellik ve saç bakımı, elektrik ve elektronik, mobilya dekorasyonu alanlarının tercih edildiği Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezinin öğrencileri, 4 yıl süren eğitimin ardından hem meslek lisesi diploması alıyor hem kalifiye elaman olarak işe başlıyor.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap, AA muhabirine, öğrencilerin bir gün merkezde derse katıldığını, beş gün de iş yerinde staj gördüklerini söyledi.

Öğrencilerin asgari ücretin yüzde 30'u kadar gelir elde ettiğini anlatan Calap, "Devlet, bu ücretin üçte ikisini karşılamaktadır. Mezunlarımız, iş yerlerinde kalifiye eleman olarak çalışmaktadır. Mesleki donanımları yeterli olduğundan kendi iş yerlerini de açabilmekteler." dedi.

"Sanayi ile okulumuz arasında güçlü bir bağ var"

Calap, merkezlerinde ustalık ve kalfalık sınavları da yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzdan mezun olanların yüzde 90'ı kendi iş yerinde ya da piyasada kalifiye eleman olarak çalışmaktadır. Akademik başarısı iyi olmayan öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmek için velilerle ve okulun rehberlik öğretmenleriyle iş birliği yapmaktayız. Sanayi ile okulumuz arasında güçlü bir bağ var. Okulda öğrenciler teorik eğitimler almakta, sanayide ise beceri eğitimlerini tamamlamakta. Bu ikisi bir arada olduğu zaman çocuklar mesleki eğitimlerini daha iyi tamamlamaktalar."

"Mesleğimi sevdiğim için bu okula geldim"

Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Bölümü 9. sınıf öğrencisi Ravza Atik ise ileride kendi güzellik merkezini açmak istediğini söyledi.

Kuaförlük mesleğini severek yaptığını vurgulayan Atik, "Hem staj görüp hem de diplomamı almak benim için daha avantajlı. Mesleğimi sevdiğim için bu okula geldim." diye konuştu.

Aşçılık bölümü 11. sınıf öğrencisi Bilal Bilgili de baba mesleğini sürdürmek isteğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lise okuyamadım çalışma şartlarından dolayı. Devletin sunmuş olduğu bu imkan çok hoşumuza gitti. Ustalık belgesi aldık. Mezun olduktan sonra üniversiteye girmeyi istiyorum. Baba mesleğini yürütmek istiyorum."

"Bir işim olsun diye bu okula girdim"

Motor teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencisi Furkan Kocabaş da akademik derslerde başarısız olması nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezini tercih ettiğini aktararak, "Bu nedenle okuldan ayrıldım. Bir işim olsun, diye bu okula girdim. Arabalarla uğraşıyoruz. İleride mesleğimi elime alırım, kendime dükkan açarak ekmeğimi kazanırım." ifadelerini kullandı.