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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi

11.10.2021 10:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile birlikte geyiklerin izini süren Bakan Varank'ın görüntüleri, üniversite öğrencisi Doğanay Vural'ın youtube kanalında yayınlandı.

Videoda, Destan isimli atla daha önce yerleştirilen fotokapanları toplayan Bakan Varank, bölgedeki köylülerden kızıl geyiklerin yerini öğreniyor. Geyikler için doğaya kaya tuzu bırakıyor ve iki farklı bölgede çiftleşme mevsiminde oldukları için böğüren geyikleri görüntülüyor.

DAHA ÖNCE HİÇ KIZIL GEYİK GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bakan Varank, video öncesinde sosyal medya hesabından "Daha önce hiç kızıl geyik gördünüz mü? Geyik böğürtüsü mevsimi nedir merak ediyor musunuz? Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile vahşi yaşamda bir gün geçirerek çok farklı bir deneyim yaşadık. Video bu akşam Doğanay'ın youtube kanalında…" paylaşımında bulundu.

DOĞA MERAKLILARI İÇİN İLGİNÇ FIRSATLAR

Varank, mesajda yer alan videoda da " Ankara, doğa meraklıları için ilginç fırsatlar sunuyor. Ben de Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile ilginç bir deneyim yaşadım. Bu deneyimi, Doğanay'ın youtube kanalında sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

FOTOKAPANLARI TOPLADILAR

Doğanay Vural'ın youtube kanalında yayınlanan videoda, Bakan Varank ile Vural'ın Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda geçirdikleri bir gün anlatılıyor. 15 gün önce bırakılan fotokapanları toplayan Varank ve Vural,köylülerle bir araya gelerek geyiklerin bulunduğu bölgeler hakkında bilgi alıyor.

DOĞAYA GEYİKLER İÇİN TUZ BIRAKTILAR

Varank, bölgenin en büyük yaylalarından olan Benli'ye giderek kızıl geyikler için kaya tuzu bırakıyor. Burada geyik gözlemi yapan Varank ve Vural, geyikleri görüntülemek için geyik borusu öttürerek erkek geyikleri yakın bölgelere çağırıp fotoğraflıyor.

DOĞA AŞIĞI DOLUNAY

Vural'ın youtube kanalında yayınlanan videoda Bakan Varank, "Doğa aşığı olan aynı zamanda doğayı insanlara tanıtmaya çalışan Doğanay ile hafta sonu güzel bir vakit geçirdik. Ankara'ya çok yakın mesafelerde Kızılcahamam'da ve Çamlıdere'de atlara bindik ve fotokapanlar kurduk ve mevsimi itibariyle çok özel bir deneyim yaşadık." diyor.

TAVUK GÖRMEDEN BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Videoda fotokapanları toplayan Varank ve Vural, bölgedeki bir köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi alıyor. Buradaki sohbette Çamkoru'da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu bilgisi veriliyor. Varank, sohbet sırasında "Doğayı çok seviyorum çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var." ifadelerini kullanıyor.

GEYİKTEN DAHA İYİ

Daha sonra Benli Yaylasına geçen Varank ve Vural, geyikler için getirdikleri kaya tuzlarını bölgeye bırakıyor. Burada Varank'ın, "Fazlası zararlı değil mi?" sorusu üzerine Vural, "Onlar ihtiyacı kadarını kullanıyorlar." diyor. Bakan Varank da "İnsan gibi değil yani." sözleriyle karşılık veriyor. Tuzlamanın ardından Vural, geyik borusu öttürerek çiftleşme dönemindeki erkek geyikleri çağırıyor. Varank, bu sırada "Geyikten daha iyi." esprisi yapıyor. Varank ve Vural, Osman isimli orman görevlisinin önerisiyle sabah 4'te özel bir bölgeye giderek erkek geyiklerin böğürmesini dinliyor.

İLK KEZ BÖYLE BİR DENEYİM YAŞADIM

Videonun sonunda Vural, "Teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu ortamda doğaya da vakit ayırdığınız için teşekkür ederim." derken Bakan Varank, "Ben sana çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. Doğayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geceleri çadırda kalıyorum. Fotokapanlarla yaptığımız, bindiğimiz atlar, vatandaşlarla muhabbetimiz ama en son da geyik böğürmesi o başka bir şey. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Böyle bir şey beklemiyordum." ifadelerini kullanıyor.

VAŞAK İŞİNE MERAK SALDIM

Daha önce doğada ayı gördüğünü ifade eden Varank, "Ayıyı görünce korkmuyor musun?" sorusu üzerine Vural, "Çok defa karşılaştım. İnsan zarar vermedikten sonra hayvanın da zarar vereceğini düşünmüyorum." diyor. Varank'ın "Vaşak işine merak sardım ama zor diyorsun" sözlerine Vural, "Zoru başarmak bizim işimiz." karşılığını veriyor.

ALLAH'IN YARATTIĞI HER CANLININ HAKKI VAR

Bakan Varank, Mayıs ayında sosyal medya hesabından "Doğada başka canlıların olduğunu, Allah'ın yarattığı her canlının bir hakkı olduğunu unutmamalıyız..." mesajıyla Kızılcahamam'da görüntülediği bir ayının videosunu paylaşmıştı.

"YABANA ATMA" İLE ÖDÜL ALDI

Doğanay Vural, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği "Sıfır Atık" konulu kısa film yarışmasında "Yabana Atma" isimli çalışmasıyla üniversite kategorisinde birinci oldu. Vural, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı. Vural'ın yaşadığı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Sıfır Atık projesinde pilot bölge seçilmişti.

FOTOĞRAF İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan Doğanay Vural, av meraklısı olan babasının "Silahta da tetik var fotoğraf makinesinde. Birisi tetiğe bastığında öldürüyor, diğeri ölümsüzleştiriyor. Sen hangisini seçmek istersin?" sorusuna "Tabii ki ölümsüzleştirmek" cevabını vererek vahşi yaşam fotoğrafçılığına başladı. Fotoğraf makinesinin yanı sıra drone ve fotokapanlar kullanan Vural, özellikle yaşadığı Kızılcahamam çevresinde ayı, kurt, domuz, akbaba ve kartal gibi hayvanları doğal yaşamlarında görüntülüyor.

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Kızılcahamam, Üniversite, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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