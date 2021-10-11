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Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı

11.10.2021 00:33

Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı Sancaktepe'de aile arasında çıkan bir tartışma sonucu evinin balkonundan sokaktaki ailesine ateş açan şahıs, olaya müdahale eden 2 bekçiyi yaraladı.

Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de aile arasında çıkan bir tartışma sonucu evinin balkonundan sokaktaki ailesine ateş açan şahıs, olaya müdahale eden 2 bekçiyi yaraladı.

Olay, Yenidoğan Merve Mahallesi Mina sokakta 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan bir tartışma kısa sürede alevlendi, tartışmanın büyümesi sonrası pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C, sokakta olan ailesinin üzerine ateş açtı. O esnada sokakta devriye gezen bekçiler A.G ve B.Y olaya müdahale etmek isterken, balkondan tüfekle ateş açan şahıs tarafından üzerlerine ateş açılması sonucu kendilerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Bir bekçinin eline saçma gelmesi sonucu hafif yaralanırken diğer bekçi kasık ve karın kısmından vuruldu. Silah sesleri duyulması üzerine komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Y.C ise ateş açtığı tüfekle olay yerinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay esnasında evinde silah seslerini duyan Uğur Göktepe, "Olay anında evde oturuyorduk. Önce 3-4 el silah sesi geldi. Bayan ile tartıştılar. Ne olduysa balkona çıkıp millete bağırdı, size ne diye. Ondan sonra tekrar balkona çıkıp 4-5 el silah sıkmaya başladı. Ardından orada bulunan bekçilere ateş etti. Bir bekçi galiba bacağında yaralandı. Ardından şahısı aşağı indirdiler. Polisler başında bekledi. Bekçilerin durumu iyi görünüyordu." dedi

Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı
Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı
Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı
Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı

Sancaktepe, Yenidoğan, Silah, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 bekçi yaralı - Son Dakika
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