Üye Girişi
Sancaktepe'de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika

Sancaktepe'de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular

30.10.2021 12:50
Sancaktepe'de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular

Sancaktepe'de bir otomobil dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki ambulansa çarptı.

Sancaktepe'de bir otomobil dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulans, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ambulanstaki sağlık personelleri bunları bile kanamadan kazayı atlatırken, ambulansın kaza sırasında hasta taşımadığı öğrenildi.

Kaza, Sancaktepe Necip Fazıl Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dört yol ağzına kontrolsüz giren BMW marka 34 BTU 55 plakalı Cem Batuhan Keleş kontrolündeki otomobil, seyir halindeki özel bir hastaneye ait Wolkswagen marka 34 SF 9636 plakalı Cengiz Oğuzhan Çamcı kontrolündeki ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarak 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yan yatan ambulansın içerisinden sağlık personelleri burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kazaya karışan ambulans şoförü Cengiz Oğuzhan Çamcı, "Işıklardan devam ediyordum, fazla hızım yoktu. Adam dört yoldan hiç sağına soluna bakmadan çıktı. Arka tekerimden bana vurdu, bu şekilde kaza meydana geldi. Kimseye bir şey olmadı, yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Yakasına 12:39 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! İlk fotoğraflar gelmeye başladı 12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! İlk fotoğraflar gelmeye başladı
Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir 12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 11:57 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:39 Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı
12:38 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü
12:37 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı         
12:42
Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı         
12:40
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede         
12:36
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 12:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement