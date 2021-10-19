Sancaktepe'de kamyonet levha direğine çarptı - Son Dakika

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet levha direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hidayet Kaya yönetimindeki 34 BAM 851 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan levha direğine çarptı. Kazada sürücü Kaya araçta sıkışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde toplanan kalabalık, zarar gören levhanın düşme ihtimaline karşı güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

Kaza geçiren Hidayet Kaya'nın amcası Abdulrezzak Kaya, "Biz de yeni geldik net bilgimiz yok. Yeğenim kendisi okuldaydım haberi aldım, geldim. Şu anda ayağında sıkıntısı gözüküyor. Artık uyumuş mu sıkıştırmışlar mı nasıl olmuş bilgimiz yok. Kendi yapı marketimizin aracı."dedi.