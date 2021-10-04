SANCAKTEPE'DE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN OTOMOBİL YAYAYI EZDİ - Son Dakika

SANCAKTEPE'de iddiaya göre park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek yolda yürüyen yayayı ezdi. Araç evin duvarına çarparak dururken, hafif şekilde yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı. Olay, iki gün önce Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde bulunan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı inen araç, yolda yürüyen bir yayayı altına aldı. Otomobil bir evin duvarına çarparak durabilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün alınan ifadesinde otomobilini park ettikten sonra el frenini çektiğini, ardından gelen sesleri duyması üzerine dışarı çıktığında otomobilini park ettiği yerden 3 bina uzakta gördüğünü söylediği öğrenildi. Sürücü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- İstanbul