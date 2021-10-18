Sandıklı'da yazılım ve tasarım atölyesi açılışı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Telekom Fen Lisesi Tekno-Kent Sandıklı yazılım ve tasarım atölyesi açılışı yapıldı.

İş insanları Çetin Pancar ve Yavuz Kocaşaban tarafından Türk Telekom Fen Lisesine kazandırılan yazılım ve tasarım atölyesinin açılış programı, okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Açılış programına katılan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, gelişmiş ülkelerinin başarısının okullardaki eğitim seviyesi olduğunu söyledi.

Ülkede yoğun bir nüfusun yanında öğrenci sayısının da oldukça fazla olduğunu ifade eden Tortop, şunları söyledi:

"Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu tür yatırımlar hiçbir zaman boşa yapılmamış demektir. Çocuklarımızın eğitim kalitesinin artırılması ülkemizin refah seviyesini artırmaya eşdeğerdir. Öğrencilere bu imkanı sağlayan ve okula bu atölyeyi kazandıran değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da okuldaki atölyenin hem okuldaki öğrencilere hem de ilçedeki bütün öğrencilere hizmet vereceğini ifade etti.

Yalçın, "Atölyenin öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenciler burada robotik kodlama, yazılım ve tasarım, grafik tasarım alanlarında etkinlik ve uygulamalar yapacak. İlçedeki bütün öğrenciler bu atölyeden faydalanabilecekler. Bu imkanı öğrencilere sunan değerli iş insanlarına teşekkür ediyor ve diğer iş insanlarını da bu tür eğitime destek kampanyasına davet ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okula kazandırdıkları yazılım ve tasarım atölyesi plaket takdim edildi.

Protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Türk Telekom Fen Lisesi okul Müdürü Recep Çetin, İş insanı Çetin Pancar, Yavuz Kocaşaban, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.