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Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

13.10.2021 17:16
Sandıklı'dan kısa kısa

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Faruk Yamankaradeniz, Genç MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Sezer Sayılı ve Genç MÜSİAD Şube Başkan yardımcısı Ahmet Aktürk'ün aralarında bulunduğu heyet, Başkan Mustafa Çöl ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

İlçedeki istihdamı artıracak ve katma değer üretecek yatırım projeleri hakkında konuların görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çöl, heyete ayrı ayrı teşekkür etti.

Çöl'den esnaf ziyareti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Dinlenme tesisi işletmecisi Muhammed Özcan'ı ve Mustafa Erkalan'ı ziyaret eden Çöl, burada yapılan çalışmalarla ilgili kendilerinden bilgiler alarak, istek ve taleplerini dinlediler.

Esnaf ve vatandaşları sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Çöl, vatandaşları işyeri ve evlerinde ziyaret ederek istik ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Çöl, "Bu bağlamda yapılacak çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da istişare etmiş oluyoruz. Esnaf ve vatandaşlara sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ahmet Aktürk, Mustafa Çöl, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


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