Üye Girişi
Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

13.10.2021 17:22
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında yürüyüş, bisiklet, pickleball, masa tenisi turnuvaları değişik yaş gruplarındaki gençlerin birbirinden güzel mücadelesi ile kutlandı.

Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara günün anısına madalya takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz, "Amatör Spor Haftası etkinliği sona erdi. Bizlere bu bağlamda maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e, çalışanlarına, tüm katılımcılara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler Havai Caminin tarihini öğrendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında tarihi cami hakkında bilgi sahibi oldu.

İlçede 171 yıllık tarihi geçmişe sahip Havai Camine geçen öğrenciler imam Sadettin Şener'den bilgiler aldı.

2014 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan ve 2015 yılında tekrar ibatede açılan tarihi caminin en önemli özelliğinin içerisinde bulunan hat satanı yazı ve eserlerin altın varakla işlenmiş olmasının yanında içerisinin bir çok bölümünün ahşaptan yapılmış olması olduğu ifade edildi.

Caminin yanında bulunan yaklaşık 200 yıllık mezarlarda da o tarihlerde medrese olarak hizmet veren medresenin öğretmenlerinin mezarları olduğu belirtildi.

Bilgilendirmeden dolayı Cami İmamına teşekkür eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yasin Filiz, öğrencilerin bulunduğu bölgedeki tarihi değerleri tanımalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Sandıklı Belediyesi, Mustafa Çöl, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız 17:21 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız Üreticide 13 TL olan domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor 17:10 Üreticide 13 TL olan domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti! Annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 16:36 Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti! Annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı

Son Dakika Haberleri
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor         
17:21
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021         
17:19
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı         
16:40
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar         
16:28
Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı         
16:25
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement