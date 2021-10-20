Sandıklı'ya gelen öğrencilere oryantasyon programı düzenlendi - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu'nu seçen ve eğitime başlayan öğrencilere oryantasyon programı düzenlendi.

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu ve Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen oryantasyon programına çok sayıda öğrenci katıldı.

Sandıklı Belediyesi tarafından, Sandıklı'nın tarihi ve kültürel yerleri, Kent Meydanı, oyuncak müzesi, konaklar, bedesten çarşısı, kültür evi ve Yunus Emre gezisiyle başlayan program Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Toplantı salonunda yapılan program ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, tüm başlangıçlar gibi bunun da yeni bir merak yeni bir umut, heves ve coşku demek olduğunu kaydetti.

Gürpınar, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop'a teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.