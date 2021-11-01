Üye Girişi
Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

01.11.2021 22:52

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkında dün bir korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine parkı ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı.

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkında dün bir korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine parkı ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı. Parka giriş ve çıkışlar kapatılırken, karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında Covid-19 testi yapıldı.

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkını ziyaret eden bir kişide dün korona virüs tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Disneyland tema parkını ziyaret ettikten sonra Çin'in Hangzhou kentine dönen kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine dün sağlık yetkilileri ve polis ekipleri tema parkına sevk edilerek, parkı ziyaret eden yaklaşık 34 bin ziyaretçiyi Covid-19 hızlı testleri yapılana kadar tema parkında karantinaya aldı. Karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında test yapıldı. Disneyland'a giriş ve çıkışları kapatan yetkililer, parka girmek isteyen yeni ziyaretçileri geri çevirdi. Yetkililer ayrıca parkı kente bağlayan metro hattını da kapatarak, ziyaretçileri ve çalışanları zorunlu karantina için evlerine götürmek adına tema parkına 200'den fazla otobüs sevk etti.

Çin'de Covid-19 ile mücadele yönergeleri kapsamında ziyaretçilerin ve park çalışanlarının bugün ikinci bir Covid-19 testi yaptırmaları istendi. Yetkililer, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri parkı ziyaret edenlerin en az 2 gün evde kalmaları ve önümüzdeki 12 gün boyunca sağlık durumlarına dikkat etmeleri için de yönergeler yayınladı.

Çinli inşaat şirketi Shanghai Shendi ve Walt Disney Company'nin ortak sahibi olduğu Disneyland tema parkı ise en az salı gününe kadar kapalı kalacak. Disney tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmaya devam etmek için onaylanmış bir tarihimiz olur olmaz misafirleri bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı
Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı
Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı
Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Disneyland, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor 22:27 İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 21:59 LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı 21:45 Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı
Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi 20:54 Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi 19:28 İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk         
22:38
Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü         
22:25
Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti         
21:52
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 22:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement