Şanlıurfa'da 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobillerde arama yapan ekipler, farklı yerlere gizlenmiş 114 kilo 500 gram esrar ile 68 parça halinde 35 kilogram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 otomobili durdurdu.

Şanlıurfa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

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