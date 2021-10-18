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Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

18.10.2021 13:40
Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde naylon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde naylon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mızrap Y. idaresindeki 27 BJE 84 plakalı tırın dorsesi, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek tırı dorseden ayırdı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangın nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, alevlerin söndürülmesinin ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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