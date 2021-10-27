Şanlıurfa'da altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da belediyelerin içme suyu ve asfalt teminine yönelik çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, içme suyu eksikliği yaşayan Halfeti ilçesi kırsalındaki Bitek Mahallesini kesintisiz içme suyuna kavuşturuyor.
Haliliye Belediyesi ise ilçede yürütülen asfalt çalışmalarını, Ulubatlı Mahallesi'nde hummalı şekilde sürdürüyor.
Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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