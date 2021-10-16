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Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi

16.10.2021 07:27
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi

Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı.

Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında yapılan 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrasında gerçekleştirilen program dolayısıyla uzun kuyruk oluşturdu.

Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gazetecilere, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı sonrası tirit yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Canpolat, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi

Haliliye Belediyesi, Peygamber, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi - Son Dakika


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