Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kamer Çelik idaresindeki 34 CYJ 700 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 22. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Sağlam yönetimindeki 63 KH 275 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 CYJ 700 plakalı otomobil ters döndü.
Kazada, sürücüler ile Hülya ve Besime Şeval Demir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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