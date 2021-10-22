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ŞANLIURFA - Doğaya 30 ceylan bırakıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Doğaya 30 ceylan bırakıldı

22.10.2021 13:01
ŞANLIURFA - Doğaya 30 ceylan bırakıldı

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 30 ceylan doğaya salındı.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 30 ceylan doğaya salındı.

Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan "Gazella marica" türü ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınarak çoğaltılıyor.

Burada doğan 30 ceylan, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Metin Esen, DKMP 3 Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak'ın katıldığı törenle istasyonun bulunduğu Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı. Kafeslerinden ürkek bir şekilde çıkan ceylanlar hızla uzaklaştı.

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, istasyonda 164, yaban hayatı geliştirme sahasında ise 379 ceylanın bulunduğunu söyledi.

İstasyonda üretilen ceylanların artık Şırnak'taki Cudi Dağı'nda da gezdiğini belirten Erin, "Geçen yıl Cudi Dağı'na salınan 50 ceylanımız vardı, bu yılda orada yetiştirilmek üzere 40 ceylan gönderildi. İnşallah artık orada terör değil ceylanlar olacak, orayı şenlendirecekler." dedi.

Ceylanları yaban hayatına uygun bir alanda koruma altında tuttuklarını aktaran Erin, yürütülen başarılı çalışmalarla ceylanı nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar statüsünden çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde öğrencilerin alana getirildiğini ve üretme istasyonundaki ceylanları görme imkanı bulduklarını belirten Erin, "Bu hayvanlarımızı avcılara karşı korumaya yönelik de büyük bir çaba ortaya konuyor. Görevlendirdiğimiz korucular aracılığıyla da arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bu avlanacak bir hayvan değil. Sevilecek ve sevginin timsali olan bir hayvan. Başka yerlerde izin verilen türlerin avını kontrollü bir şekilde gerçekleştirsinler ama ceylanlara dokunmasınlar. Ceylanları koruma anlamında daha tedbirleri daha da artıracağız" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Doğaya 30 ceylan bırakıldı - Son Dakika


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