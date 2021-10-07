Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi'nde Ş.G. ve kız arkadaşı Hasret Tutal (33), bulundukları otomobilin içinde tartışmaya başladı.

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