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Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

09.10.2021 14:22
Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Eyyubiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında hapis cezası bulunan M.D'nin bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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