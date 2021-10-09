Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Eyyubiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında hapis cezası bulunan M.D'nin bir adreste saklandığını tespit etti.

Şanlıurfa 'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine HDP'den ilk yanıt: Ne öneri oldu ne de veto