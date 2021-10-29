ŞANLIURFA - Kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi 7 kişi, yaralandı.
Nüsret Güven idaresindeki 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolu 25. kilometresinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralanmazken araçtaki Bünyamin (5), Gazal (17), Sümeyye (7), Züleyha (1), Azize (16), Mizgin (11) ve Servet Güven (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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