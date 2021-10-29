ŞANLIURFA - Kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü yaralanmazken araçtaki Bünyamin (5), Gazal (17), Sümeyye (7), Züleyha (1), Azize (16), Mizgin (11) ve Servet Güven (36) yaralandı.

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