Şanlıurfa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Halef Karalök (35) idaresindeki 72 BD 865 plakalı kamyonet, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Eyyüp Boğum'un (23) kullandığı 63 ABE 244 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Boğum, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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