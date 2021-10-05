Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü - Son Dakika

Devrilen römorkta bulunan ve ağır yaralanan Emine Göghan (55) kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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