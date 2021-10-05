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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü

05.10.2021 20:07
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın yaşamını yitirdi.

Mustafa Göghan yönetimindeki 63 TC 570 plakalı traktörün römorkuna, Şanlıurfa-Harran kara yolunun 2'nci kilometresinde Casım Çetin'in kullandığı 63 NA 797 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Devrilen römorkta bulunan ve ağır yaralanan Emine Göghan (55) kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü

Şanlıurfa, Traktör, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı traktör römorkundaki kadın öldü - Son Dakika
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