Üye Girişi
Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

09.10.2021 14:25
Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

Şanlıurfa'da sokakta kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.

Şanlıurfa'da sokakta kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.

Belediye ekiplerinin Şanlıurfa Barosu binası önünde yaptığı kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Çevreye yayılan gaz nedeniyle baro ile binanın altında bulunan restaurant tahliye edildi.

Ekipler, çevre güvenliği alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yapılan çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi, sokak trafiğe tekrar açıldı.

Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi
Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı 14:37 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı Balkondan beton zemine düşen diş doktoru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı 14:33 Balkondan beton zemine düşen diş doktoru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksicinin belediye ruhsatı yokmuş 14:04 Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksicinin belediye ruhsatı yokmuş Çavuşoğlu, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına ser tepki gösterdi: Doğruları söylemiyorlar 13:57 Çavuşoğlu, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına ser tepki gösterdi: Doğruları söylemiyorlar Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Son Dakika Haberleri
14:36 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
14:33 Balkondan beton zemine düşen diş doktoru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
14:31 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde
14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
13:57 Çavuşoğlu, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına ser tepki gösterdi: Doğruları söylemiyorlar
13:55 Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:54 Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi yalan çıktı! O da abur cubur seviyor
13:35 Messi'den itiraf! Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti
13:33 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor
Fatih'teki kütüphanenin üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı Fatih'teki kütüphanenin üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı         
14:39
Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi         
14:35
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde         
14:32
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:55
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 14:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement