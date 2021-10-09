Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Son Dakika

Şanlıurfa'da sokakta kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.
Belediye ekiplerinin Şanlıurfa Barosu binası önünde yaptığı kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.
Çevreye yayılan gaz nedeniyle baro ile binanın altında bulunan restaurant tahliye edildi.
Ekipler, çevre güvenliği alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Yapılan çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi, sokak trafiğe tekrar açıldı.
Kaynak: AA
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