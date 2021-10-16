Son dakika haber: ŞANLIURFA - Minibüsle panelvanın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mithat Ç. idaresindeki 63 ADG 221 plakalı minibüs, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde, İbrahim A'nın kullandığı 63 TF 511 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak şarampole düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
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