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Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı

04.10.2021 20:12

Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minik öğrenciler "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında yürüyüş yaparak, sokak hayvanlarını besledi.

Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minik öğrenciler "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında yürüyüş yaparak, sokak hayvanlarını besledi.

Suruç ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca öğrenciler, 'Bugün hayvanları koruma günü' sloganları atarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yürüyüşün ardından Suruç Meydanı'nda toplanan minik öğrenciler, burada kaplar içerisinde sokak hayvanları için yiyecek ve süt bıraktı. Kedi-köpek maması, süt ve suyu sokak hayvanları için çeşitli noktalara bırakan öğrenciler, etkinliğin sonunda sokak hayvanlarını korumaya yönelik şiirler okudu. Etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı
Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak Hayvanları, Cumhuriyet, Şanlıurfa, 4 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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