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Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı

15.10.2021 13:51

Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evin bahçesindeki motosikletin gece saatlerinde çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evin bahçesindeki motosikletin gece saatlerinde çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi 349'uncu sokakta bulunan A.C. isimli şahsın bahçe duvarına tırmanarak içeri girdi. Evde çalacak bir şey bulamayan hırsız, daha sonra yan komşusu olan İbrahim Halil Altunkalem'in bahçesine girdi. Bahçede kısa bir süre çalacak malzeme arayan hırsız, pencereye zincirle bağlı olan motosikleti fark etti. Zinciri kıran hırsız motosikleti alarak olay yerinden kaçtı. Sabah uyanan İbrahim Halil Altunkalem, motosikletinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Yaşanan hırsızlık olayı ise başka bir komşunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın motosikleti elle sürerek kaçtığı gözlendi. Olayın gece saatlerinde yaşandığını söyleyen İbrahim Halil Altunkalem, "Biz içeride yatarken duvardan atlamış. Motosikletin kilidini kırıp çalmış. Olay gece saat 04.30 sıralarında olmuş. Tek kişi yapmış" diye konuştu.

Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra motosikleti çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı
Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı

Fatih Sultan Mehmet, Şanlıurfa, Bahçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçe duvarına tırmanan hırsız motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
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