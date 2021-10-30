Üye Girişi
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

30.10.2021 16:25
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'da 20 Ekim'de şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Şanlıurfa'da 20 Ekim'de şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Haliliye ilçesinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Türkan Yüksekyayla, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinde 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil çarpışmış, araçlardaki 11 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Nusrettin Basmacı (55) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı 16:21 Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi 15:58 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
16:21 Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı         
16:22
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin         
15:44
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 16:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement