ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Abdusselam S. (14), Eyyüp Ensar Ç. (9) ve Muhammed S. (4) yaralandı.

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