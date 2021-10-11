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Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı

11.10.2021 14:06
Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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