Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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