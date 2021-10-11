Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi.
Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika