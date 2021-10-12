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ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI

12.10.2021 15:11

ŞANLIURFA'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçetelerle herhangi hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları; ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıklarını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen kipler, savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Şanlıurfa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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