ŞANLIURFA'DA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçetelerle herhangi hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları; ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıklarını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen kipler, savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.