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Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

12.10.2021 14:33

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu kişiler adına hastanelerden ilaç yazdıran ve ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden ilaçları alarak kamuyu zarara uğratan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6'sı Şanlıurfa'da, biri de Gaziantep'in Nizip ilçesinde olmak üzere 7 adrese düzenlenen operasyonda, başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları değiştirilmiş, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeyle doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞANLIURFA - Sahte reçete operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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